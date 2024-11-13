Малафеев оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Известный в прошлом голкипер Вячеслав Малафеев оценил перспективы Матвея Сафонова, который в летнее трансферное окно перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Матвей – это вратарь с огромным потенциалом, и если он адаптируется к уровню игры в таком топ-клубе, то его будущее будет весьма многообещающим. Я думаю, ему нужно просто сохранять спокойствие и продолжать работать», - сказал Малафеев «Спорт-Экспрессу».

Малафеев отметил, что для голкипера важно показывать высокий уровень игры не только в отдельных играх, но и на стабильной основе. По словам Малафеева, Сафонов имеет шансы стать основным вратарём «ПСЖ».

Добавим, что за «ПСЖ» Матчей Сафонов успел провести четыре матча, в которых пропустил два гола.