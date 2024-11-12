«ПСЖ» продлит контракт с защитником

Левый защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш близок к продлению контракта с клубом.

Действующий договор 22-летнего футболиста истекает в середине 2026 года, однако стороны уже близки к согласованию условий новой сделки, докладывает RMC Sport. Если не произойдёт ничего непредвиденного, контракт будет продлён в скором времени.

Нуну Мендеш перебрался в «ПСЖ» летом 2022 года из лиссабонского «Спортинга» за 38 млн евро. В нынешней кампании португалец принял участие в десяти матчах команды Луиса Энрике, записав на свой счёт один забитый гол и две результативные передачи.

«ПСЖ» возглавляет таблицу Лиги 1 с 29 набранными очками после 11 туров, на шесть баллов опережая «Монако».