Кафанов: «Уровень Сафонова вырос в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о прогрессе вратаря «ПСЖ» и национальной команды Матвея Сафонова.

— За счет тренировочных процессов в «ПСЖ» вырос уровень Матвея Сафонова. Если сравнивать с тем, что было вначале, когда ему было тяжело, то сейчас он чувствует себя очень комфортно, — приводит слова Кафанова портал «Чемпионат».

Специалист отметил, что раньше Сафонов тратил больше времени на принятие решений, из-за чего пропускал много мячей, но сейчас он сделал серьезный шаг вперед.

В составе «ПСЖ» 25-летний Сафонов провел четыре матча во всех турнирах, пропустил два гола и дважды отыграл «на ноль».