Кафанов – о Сафонове: «Кредит доверия в «ПСЖ» у Матвея растёт»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о Матвее Сафонове. С прошедшего лета российский голкипер выступает за чемпиона Франции – «ПСЖ».

«В «ПСЖ» не имеют претензий к Матвею, котируется он хорошо. Его кредит доверия растёт, для тренеров он и Доннарума на одном уровне. Ситуация поменялось быстрее, чем мы предполагали. Есть в этом и заслуга Матвея, и влияние неудачных игр Доннаруммы», - говорит Кафанов с телеканалом «Матч ТВ», добавив, что Сафонова могут в любой момент включить в состав «ПСЖ».

Напомним, что Сафонов провёл за парижский клуб уже четыре матча в рамках всех официальных турниров. В них ему удалось пропустить всего два гола, также две игры у Сафонова – сухие.