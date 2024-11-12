Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли трудоустроился в чемпионате Франции. 64-летний наставник возглавил «Ренн», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным до середины 2026 года. На этом посту Сампаоли сменил Стефана Жульена, которого отправили в отставку на прошлой неделе.

Ранее в карьере Хорхе были сборные Аргентины и Чили, а также такие клубы, как «Марсель», «Севилья», «Фламенго» и другие.

По итогам 11 туров чемпионата Франции «Ренн» набрал 11 баллов и находится на 13-й позиции в турнирной таблице. Команда одержала всего три победы со старта сезона.