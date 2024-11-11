Всего одна команда в чемпионате Франции ни разу не сыграла вничью в текущем сезоне

Чемпионат Франции ушёл на паузу, связанную с матчами сборных. В Лиге 1 было сыграно уже одиннадцать туров, и первое место в турнирной таблице довольно уверенно занимает «ПСЖ». Команда Луиса Энрике ещё не потерпела ни одного поражения.

Стоит отметить, что одна команда чемпионата Франции до сих пор имеет ноль в графе с количеством ничьих. Этой командой является «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев. «Гавр» пока не знает компромиссов – у команды три победы при восьми поражениях.

В турнирной таблице французской Лиги 1 «Гавр» занимает предпоследнее, 17-е место.