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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент высказался о состоянии Головина

11 Ноября 2024 • 18:27 Комментировать

Полузащитник Александр Головин пропустил матч против «Страсбурга» из-за проблем с лодыжкой. Комментарий по поводу состояния футболиста дал его агент – Александр Клюев.

«Александр чувствует себя хорошо. Только нужно немного времени, чтобы залечить старое повреждение. Верим, что после ноябрьской паузы он вернётся на поле и его ничто не будет беспокоить», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2024/2025 Александр Головин провёл за «Монако» 12 матчей. Результативными действиями 28-летний полузащитник пока что не отмечался.

«Монако» располагается на второй позиции в турнирной таблице Лиги 1, отставая от «ПСЖ» на шесть очков.

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