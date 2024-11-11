Только один клуб в чемпионате Франции не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне: это не «Монако»

В чемпионате Франции позади одиннадцать туров. Одна из команд Лиги 1 до сих пор может похвастаться нулём в графе поражений. Этой командой является не «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Без поражений в чемпионате пока идёт «ПСЖ». Команда Луиса Энрике отпраздновала девять побед при двух ничьих.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице французского чемпионата, опережая второй «Монако» на шесть зачётных баллов. В следующем туре Лиги 1 команда Луиса Энрике будет принимать «Тулузу». Игра пройдёт в пятницу, 22 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.