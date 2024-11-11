Шунин: «Сафонов может вытеснить Доннарумму из состава «ПСЖ»

Экс-вратарь столичного «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о перспективах соотечественника Матвея Сафонова во французском «ПСЖ».

«Он может вытеснить Доннарумму из состава. Главное, чтобы Матвей верил в себя. Сафонов - один из сильнейших вратарей в нашей стране. Он не просто так уехал в топ-клуб», - передает слова Шунина Legalbet.

Напомним, что российский вратарь пополнил ряды парижского гранда в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Трудовое соглашение Сафонова с «ПСЖ» рассчитано до середины 2029 года.

В этом сезоне россиянин сыграл четыре матча за парижан и пропустил два мяча.