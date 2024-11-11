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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» был сильнее «Сент-Этьена»

11 Ноября 2024 • 00:47 Комментировать
Лион
1:0
Сент-Этьен
окончен

В 11-м туре Лиги 1 «Лион» принимал «Сент-Этьен» в небогатом на опасные моменты поединке.

На 26-й минуте Корентен Толиссо не смог пробить голкипера, а Александр Ляказетт попал в штангу. Вскоре эта же парочка соорудила гол, Ляказетт - его автор, 1:0. За пять минут до конца матча Эрнест Нуама отправил второй мяч в сетку ворот, но в этой атаке Жорж Микаутадзе сыграл рукой.

«Лион» ворвался в топ-5 команд, соперник остался на стыковом месте.

Протокол игры  
Лион1:0Сент-Этьен
(1:0) Ляказетт Александр29'  
Перри ЛукасМэйтленд-Найлс ЭйнслиЧалета-Цар Дуе  41'Ньякат МуссаТальяфико НиколасВерету Жордан 65' (Нуама Эрнест ( 65') Матич Неманья 65' (Тессманн Таннер ( 65') Толиссо КорентенШерки Райан 79' (Микаутадзе Жорж ( 79') Ляказетт Александр 79' (Мата Клинтон ( 79') Фофана Малик  86' 86' (Заха Уилфрид ( 86')
Запасные: Какере МаксансАбнерОмари ВармедДескамп Реми
Ларсонне ГотьеМасон Иван 78' (Муэффек Аймен ( 78') Батубинсика ДиланНаде МикаэльПетро ЛеоЭква ПьерБоакье Агустен  35' 78' (Ваджи Ибраима ( 78') Мутон Луи 78' (Аппиа Деннис ( 78') Бушуари Беньямин 87' (Амугу Матис ( 87') Давиташвили ЗурикоСтассин Лукас  34' 62' (Сиссоко Ибраим II ( 62')
Запасные: Абдельамид ЮнисТардьё ФлорианКорню ПьерМобле Брис
10 ноября. Стадион "Гроупама Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Лион Сент-Этьен

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Ставка и прогноз на матч Лион — Сент-Этьен чемпионата Франции — 10 ноября 2024
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