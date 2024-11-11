«Лион» был сильнее «Сент-Этьена»

В 11-м туре Лиги 1 «Лион» принимал «Сент-Этьен» в небогатом на опасные моменты поединке.

На 26-й минуте Корентен Толиссо не смог пробить голкипера, а Александр Ляказетт попал в штангу. Вскоре эта же парочка соорудила гол, Ляказетт - его автор, 1:0. За пять минут до конца матча Эрнест Нуама отправил второй мяч в сетку ворот, но в этой атаке Жорж Микаутадзе сыграл рукой.

«Лион» ворвался в топ-5 команд, соперник остался на стыковом месте.