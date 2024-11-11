«Лион» был сильнее «Сент-Этьена»

В 11-м туре Лиги 1 «Лион» принимал «Сент-Этьен» в небогатом на опасные моменты поединке.
На 26-й минуте Корентен Толиссо не смог пробить голкипера, а Александр Ляказетт попал в штангу. Вскоре эта же парочка соорудила гол, Ляказетт - его автор, 1:0. За пять минут до конца матча Эрнест Нуама отправил второй мяч в сетку ворот, но в этой атаке Жорж Микаутадзе сыграл рукой.
«Лион» ворвался в топ-5 команд, соперник остался на стыковом месте.
Протокол игры
|(1:0) Ляказетт Александр29'
Перри Лукас•Мэйтленд-Найлс Эйнсли•Чалета-Цар Дуе• 41'Ньякат Мусса•Тальяфико Николас•Верету Жордан65' (Нуама Эрнест (65') •Матич Неманья65' (Тессманн Таннер (65') •Толиссо Корентен•Шерки Райан79' (Микаутадзе Жорж (79') •Ляказетт Александр79' (Мата Клинтон (79') •Фофана Малик 86'86' (Заха Уилфрид (86')
Запасные: Какере Максанс•Абнер•Омари Вармед•Дескамп Реми
Ларсонне Готье•Масон Иван78' (Муэффек Аймен (78') •Батубинсика Дилан•Наде Микаэль•Петро Лео•Эква Пьер•Боакье Агустен 35'78' (Ваджи Ибраима (78') •Мутон Луи78' (Аппиа Деннис (78') •Бушуари Беньямин87' (Амугу Матис (87') •Давиташвили Зурико•Стассин Лукас 34'62' (Сиссоко Ибраим II (62')
Запасные: Абдельамид Юнис•Тардьё Флориан•Корню Пьер•Мобле Брис
10 ноября. Стадион "Гроупама Арена".
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