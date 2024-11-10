«Тулуза», «Реймс» и «Монпелье» уверенно победили

Очередные матчи 11-го тура чемпионата Франции прошли под знаком быстрых голевых дуплетов.
К середине первого тайма «Тулуза» обеспечила задел в матче с «Ренном» и победила (2:0). В то же время «Реймс» уверенно вел в споре с «Гавром», но после перерыва упрочил перевес (3:0). Далер Кузяев вышел на 80-й минуте. «Монпелье» также не упустил три очка после пары голов в ворота «Бреста» к 12-й минуте - 3:1.
Протокол игры
|15'Дьяките Умар (0:1)
|21'Накамура Кейто (0:2)
|57'Ито Дзюня (0:3)
Десма Артур•Сальмье Йоанн69' (Касимир Хосуэ (69') •Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье•Пембеле Тимоте•Опери Кристофер•Туре Абдулайе 45'80' (Кузяев Далер (80') •Таргаллин Уссама•Кехта Ясин86' (Джуджу Антуан (86') •Сабби Эммануэль69' (Сумаре Исса (69') •Айю Андре
Диуф Йеванн•Бута40' (Коне Абдул (40') •Окуму Джозеф• 88'Агбаду Эммануэль• 2'Акиеме Серхио• 28'Атангана-Эдоа Валентин•Коне Амаду71' (Фофана Яя (71') •Манетси Маршал•Ито Дзюня85' (Диакон Мамаду (85') •Дьяките Умар 32'71' (Салама Амин (71') •Накамура Кейто86' (Теума Тедди (86')
10 ноября. Стадион "Осеан" (Гавр).
Протокол игры
|14' Кинг Джошуа (0:1)
|23' Доннум Арон (0:2)
Манданда Стив 46' ( Галлон Готье ( 46') • Ассиньон Лоренс 44' 79' ( Хатебур Ханс ( 79') • Ву Кристофер • Сейду Алиду • Трюффер Адриен • 45'Сантамария Батист • Камара Глен 62' ( Грёнбек Альберт ( 62') • Блас Людовик • Гуйри Амин • 41'Жота Серран 80' ( Mohamed Meite ( 80') • Мюинга Арно 62' ( Матусива Азор ( 62')
Запасные: Файе Микаил • Ахамада Науиру • Гомес Карлос III • Эстигор Лео
Ресте Гийом • Сидибе Джибриль • Крессвел Чарли • Маккензи Марк • Доннум Арон • Кассерес Кристиан • 48'Сьерро Венсан • Суасо Габриэль 69' ( Бабика Шави ( 69') • Абухляль Закария 90' ( Мессали Рафик ( 90') • Кинг Джошуа 69' ( Каманзи Уоррен ( 69') • Гбоо Янн 87' ( Зайц Миха ( 87')
Запасные: Домингес Алекс • Umit Akdag • Шмидт Никлас • Эджума Ной • Mathis Saka
10 ноября. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры
|(1:0) Норден Арно 6'
|(2:0) Хазри Вахби 12'
|50' Мартен Жонас (2:1)
|(3:1) Кулибали Танги 84'
Лекомт Бенжамен • Тшато Энзо • Максимович Никола • Модибо Саньян • 62'Силла Иссиага • Нзингула Рабби 86' ( Ндиайе Джуниор ( 86') • Ферри Жордан • 56'Аль-Тамари Мусса 69' 73' ( Маамма Отман ( 73') • Хазри Вахби 16' 86' ( Шеннахи Тео ( 86' ) • 90'Норден Арно 73' ( Кулибали Танги ( 73') • Адамс Акор 39' ( Туре Бирама ( 39')
Запасные: Барес Габриэль • Сако Фалае • Берто Димитри • Yael Mouanga
Бизот Марко • Зогбе Люк • Шардонне Брендан • Н'Диайе Ньякат • Амави Жордан • Маньетти Уго 76' ( Камара Махди ( 76') • Лис-Мелу Пьерр • Мартен Жонас 26' 62' ( Думбия Камори ( 62') • Февр Ромен 63' ( Дель Кастильо Ромен ( 63') • Бальде Мама 86' ( Перейра-Лаже Матиаш ( 86') • Салах Ибрагим 63' ( Сима Абдалла ( 63')
Запасные: Кудерт Грегуар • Лала Кенни • Фернандес Эдимилсон • Ле Кардинал Жюльен
10 ноября. Стадион "Стад де ля Моссон".
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