«Тулуза», «Реймс» и «Монпелье» уверенно победили

Очередные матчи 11-го тура чемпионата Франции прошли под знаком быстрых голевых дуплетов.

К середине первого тайма «Тулуза» обеспечила задел в матче с «Ренном» и победила (2:0). В то же время «Реймс» уверенно вел в споре с «Гавром», но после перерыва упрочил перевес (3:0). Далер Кузяев вышел на 80-й минуте. «Монпелье» также не упустил три очка после пары голов в ворота «Бреста» к 12-й минуте - 3:1.