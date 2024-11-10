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Чемпионат Франции. Лига 1

«Тулуза», «Реймс» и «Монпелье» уверенно победили

10 Ноября 2024 • 20:58 Комментировать
Гавр
0:3
Реймс
окончен

Очередные матчи 11-го тура чемпионата Франции прошли под знаком быстрых голевых дуплетов.

К середине первого тайма «Тулуза» обеспечила задел в матче с «Ренном» и победила (2:0). В то же время «Реймс» уверенно вел в споре с «Гавром», но после перерыва упрочил перевес (3:0). Далер Кузяев вышел на 80-й минуте. «Монпелье» также не упустил три очка после пары голов в ворота «Бреста» к 12-й минуте - 3:1.

Протокол игры  
Гавр0:3Реймс
  15'Дьяките Умар (0:1)
  21'Накамура Кейто (0:2)
  57'Ито Дзюня (0:3)
Десма АртурСальмье Йоанн 69' (Касимир Хосуэ ( 69') Юте-Кинкуэ ЭтьеннЛьорис ГотьеПембеле ТимотеОпери КристоферТуре Абдулайе  45' 80' (Кузяев Далер ( 80') Таргаллин УссамаКехта Ясин 86' (Джуджу Антуан ( 86') Сабби Эммануэль 69' (Сумаре Исса ( 69') Айю Андре
Запасные: Н'диайе РассулГоржелен МатьёНего ЛоикЗуауи ЯнисХусни Илиес
Диуф ЙеваннБута 40' (Коне Абдул ( 40') Окуму Джозеф  88'Агбаду Эммануэль  2'Акиеме Серхио  28'Атангана-Эдоа ВалентинКоне Амаду 71' (Фофана Яя ( 71') Манетси МаршалИто Дзюня 85' (Диакон Мамаду ( 85') Дьяките Умар  32' 71' (Салама Амин ( 71') Накамура Кейто 86' (Теума Тедди ( 86')
Запасные: Москардо ГабриэльДе Смет ТибоОльеро АлександрКипре Седрик
10 ноября. Стадион "Осеан" (Гавр).
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Протокол игры 
Ренн0:2Тулуза
  14' Кинг Джошуа (0:1)
  23' Доннум Арон (0:2)
Манданда Стив   46' (Галлон Готье (   46' Ассиньон Лоренс   44'   79' (Хатебур Ханс (   79' Ву Кристофер  Сейду Алиду  Трюффер Адриен   45'  Сантамария Батист  Камара Глен   62' (Грёнбек Альберт (   62' Блас Людовик  Гуйри Амин   41'  Жота Серран   80' (Mohamed Meite (   80' Мюинга Арно   62' (Матусива Азор (   62')
Запасные: Файе Микаил  Ахамада Науиру  Гомес Карлос III  Эстигор Лео
Ресте Гийом  Сидибе Джибриль  Крессвел Чарли  Маккензи Марк  Доннум Арон  Кассерес Кристиан   48'  Сьерро Венсан  Суасо Габриэль   69' (Бабика Шави (   69' Абухляль Закария   90' (Мессали Рафик (   90' Кинг Джошуа   69' (Каманзи Уоррен (   69' Гбоо Янн   87' (Зайц Миха (   87')
Запасные: Домингес Алекс  Umit Akdag  Шмидт Никлас  Эджума Ной  Mathis Saka
 10 ноября. Стадион "Роазон Парк".
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Протокол игры 
Монпелье3:1Брест
(1:0) Норден Арно 6'  
(2:0) Хазри Вахби 12'  
  50' Мартен Жонас (2:1)
(3:1) Кулибали Танги 84'  
Лекомт Бенжамен  Тшато Энзо  Максимович Никола  Модибо Саньян   62'  Силла Иссиага  Нзингула Рабби   86' (Ндиайе Джуниор (   86' Ферри Жордан   56'  Аль-Тамари Мусса   69'   73' (Маамма Отман (   73' Хазри Вахби   16'   86' (Шеннахи Тео (   86'   90' Норден Арно   73' (Кулибали Танги (   73' Адамс Акор   39' (Туре Бирама (   39')
Запасные: Барес Габриэль  Сако Фалае  Берто Димитри  Yael Mouanga
Бизот Марко  Зогбе Люк  Шардонне Брендан  Н'Диайе Ньякат  Амави Жордан  Маньетти Уго   76' (Камара Махди (   76' Лис-Мелу Пьерр  Мартен Жонас   26'   62' (Думбия Камори (   62' Февр Ромен   63' (Дель Кастильо Ромен (   63' Бальде Мама   86' (Перейра-Лаже Матиаш (   86' Салах Ибрагим   63' (Сима Абдалла (   63')
Запасные: Кудерт Грегуар  Лала Кенни  Фернандес Эдимилсон  Ле Кардинал Жюльен
 10 ноября. Стадион "Стад де ля Моссон".
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Сегодня, 10 Ноября
10:36
Уверенная ставка и прогноз на матч Гавр — Реймс чемпионата Франции — 10 ноября 2024
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