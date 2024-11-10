Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» успела спасти игру с «Лиллем»

10 Ноября 2024 • 19:11 Комментировать
Ницца
2:2
Лилль

Претенденты на высокие места в Лиге 1 «Ницца» и «Лилль» встретились в матче 11-го тура.

Игра началась с эффектного прохода Матиаса Фернандеса-Пардо - 0:1. После перерыва Жонатан Клосс сделал все для Софьяна Диопа, которому было бы сложно промахнуться. На 66-й минуте Митчелл Баккер вернул перевес гостей.  Бенжамин Андре и Габриэль Гудмундссон отметились попаданиями в штангу, а перед финальным свистком Том Лоше спас хозяев от поражения - 2:2.

«Ницца» занимает пятое место, соперник расположился на одну строчку выше.

Протокол игры  
Ницца2:2Лилль
  17'Фернандес-Пардо Матиас (0:1)
(1:1) Диоп Софьян56'  
  66'Баккер Митчел (1:2)
(2:2) Лоше Том90'  
Булка МарцинН'Домбеле Тангай 62' (Лоше Том ( 62') Бомбито МойзеБар Мельвен 46' (Диоп Софьян ( 46'  85') Клосс Жонатан  37'Абди АлиРосарио Пабло 75' (Буанани Бадредин ( 75') Ндайишимийе ЮссуфГессан ЭваннБога Жереми 84' (Оракпо Виктор ( 84') Шо Мохамед-Али 75' (Лаборд Гаэтан ( 75')
Запасные: Данте БонфимМукоко ЮссуфаДюпе МаксимКамара Иссиага
Шевалье ЛюкаМанди АиссаДиаките БафодеРибейро АлешандроБаккер МитчелАндре БенжаминМукау НгалайельЖегрова Эдон 79' (Кабелла Реми ( 79') Буадди Айюб 67' (Гомес Анхель ( 67'  90') Фернандес-Пардо Матиас 80' (Гудмундссон Габриэль ( 80') Дэвид Джонатан  86'
Запасные: Малуда АаронИсмаили ГонсалвесМанноне ВитоБайо МохамедЗедатка АкимСахрауи Осам
10 ноября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ницца Лилль

Новости по матчу

09 Ноября
00:40
«Ювентус» поборется с тремя топ-клубами АПЛ за форварда Дэвида
08 Ноября
19:51
Рискованная ставка и прогноз на матч Ницца — Лилль чемпионата Франции — 10 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси «Монако» потерял Головина - названа причина Раскол в «Реале»: Винисиус выбрал между Анчелотти и Мбаппе Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Флик обратился к президенту «Барселоны» с необычной просьбой «Спартак» не ведёт переговоры с Максименко о новом контракте — известна причина
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 У Мбаппе есть претензия к Анчелотти «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ницца Ницца
Лилль Лилль
2
2
2.75 3.15 2.55
Видео
Перерыв
Гавр Гавр
Реймс Реймс
0
2
3.20 3.45 2.13
Видео
52 мин
Ренн Ренн
Тулуза Тулуза
0
2
1.80 3.70 4.10
Видео
52 мин
Монпелье Монпелье
Брест Брест
2
0
2.85 3.55 2.29
Видео
10.11.24 в 22:45
Лион Лион
Сент-Этьен Сент-Этьен
1.29 5.80 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Ноября
19:11 · Франция. Лига 1
«Ницца» успела спасти игру с «Лиллем»
06:20 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» дважды пропустил в добавленное время впервые с того самого матча против «Барселоны»
05:32 · Англия. Премьер-лига
«Я предпочёл страсть деньгам»: Де Дзерби сказал игрокам «Марселя», что мог возглавить «Манчестер Юнайтед» слухи
01:01 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» за тайм уничтожил оборону «Анже»
09 Ноября
23:00 · Франция. Лига 1
«Ланс» перевернул ход матча с «Нантом» на последних минутах
22:30 · Франция. Лига 1
«Анже» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
22:16 · Франция. Лига 1
Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч против «Анже» 1
21:00 · Франция. Лига 1
«Монако» без Головина вымучил волевую победу над «Страсбургом»
18:30 · Франция. Лига 1
«Страсбург» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
18:13 · Франция. Лига 1
«Монако» назвал состав на матч со «Страсбургом», Головин – вне заявки
17:36 · Франция. Лига 1
Игрокам «ПСЖ» пришлось ехать в Анже на автобусе 1
16:44 · Италия. Серия А
Чинквини объяснил, почему топ-клубы Серии А не купят Головина 1
12:35 · Франция. Лига 1
«Монако» потерял Головина - названа причина 6
02:17 · Франция. Лига 1
Де Дзерби признался, что готов уйти из «Марселя»
00:48 · Франция. Лига 1
«Марсель» провалил домашний матч с «Осером»
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» поборется с тремя топ-клубами АПЛ за форварда Дэвида
08 Ноября
23:18 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ поспорят за форварда «ПСЖ» Коло-Муани в январе
22:59 · Франция. Лига 1
Энрике оставит Доннарумму в запасе из-за ошибки – Сафонов выйдет в старте
18:25 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» сообщили, что уже предлагали Кузяеву вернуться
12:35 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» интересуется ещё одним топ-вратарём
09:25 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может продать нападающего за хорошие деньги
08:47 · Испания. Ла Лига
Супервратарь может стать конкурентом Сафонова в «ПСЖ» 3
00:09 · Франция. Лига 1
Стало известно, почему «ПСЖ» отказался от Дьёкереша
07 Ноября
23:25 · Франция. Лига 1
Игроки и руководство «ПСЖ» недовольны Энрике – названы причины
21:59 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака»: «ПСЖ» испортил Сафонова как классного вратаря»
Все новости