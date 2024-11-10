«Ницца» успела спасти игру с «Лиллем»

Претенденты на высокие места в Лиге 1 «Ницца» и «Лилль» встретились в матче 11-го тура.

Игра началась с эффектного прохода Матиаса Фернандеса-Пардо - 0:1. После перерыва Жонатан Клосс сделал все для Софьяна Диопа, которому было бы сложно промахнуться. На 66-й минуте Митчелл Баккер вернул перевес гостей. Бенжамин Андре и Габриэль Гудмундссон отметились попаданиями в штангу, а перед финальным свистком Том Лоше спас хозяев от поражения - 2:2.

«Ницца» занимает пятое место, соперник расположился на одну строчку выше.