«Ницца» успела спасти игру с «Лиллем»

Претенденты на высокие места в Лиге 1 «Ницца» и «Лилль» встретились в матче 11-го тура.
Игра началась с эффектного прохода Матиаса Фернандеса-Пардо - 0:1. После перерыва Жонатан Клосс сделал все для Софьяна Диопа, которому было бы сложно промахнуться. На 66-й минуте Митчелл Баккер вернул перевес гостей. Бенжамин Андре и Габриэль Гудмундссон отметились попаданиями в штангу, а перед финальным свистком Том Лоше спас хозяев от поражения - 2:2.
«Ницца» занимает пятое место, соперник расположился на одну строчку выше.
Протокол игры
|17'Фернандес-Пардо Матиас (0:1)
|(1:1) Диоп Софьян56'
|66'Баккер Митчел (1:2)
|(2:2) Лоше Том90'
Булка Марцин•Н'Домбеле Тангай62' (Лоше Том (62') •Бомбито Мойзе•Бар Мельвен46' (Диоп Софьян (46') • 85'Клосс Жонатан• 37'Абди Али•Росарио Пабло75' (Буанани Бадредин (75') •Ндайишимийе Юссуф•Гессан Эванн•Бога Жереми84' (Оракпо Виктор (84') •Шо Мохамед-Али75' (Лаборд Гаэтан (75')
Запасные: Данте Бонфим•Мукоко Юссуфа•Дюпе Максим•Камара Иссиага
Шевалье Люка•Манди Аисса•Диаките Бафоде•Рибейро Алешандро•Баккер Митчел•Андре Бенжамин•Мукау Нгалайель•Жегрова Эдон79' (Кабелла Реми (79') •Буадди Айюб67' (Гомес Анхель (67') • 90'Фернандес-Пардо Матиас80' (Гудмундссон Габриэль (80') •Дэвид Джонатан 86'
10 ноября. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Бан пользователя