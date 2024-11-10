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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма не впечатляет, а Сафонова полюбили во Франции, каковы шансы Матвея вытеснить итальянца из ворот «ПСЖ»

10 Ноября 2024 • 11:00 Комментировать

Уверены, что этим вопросом задаётся немалая часть болельщиков по всему свету. Ответ на этот вопрос будет банальным: наш соотечественник может стать первым номером в Париже, однако это произойдёт нескоро. Хотя бы потому, что всегда смена главного вратаря в команде происходит не в одночасье. Как говорится, коней на переправе не меняют, да и прошлые заслуги итальянца никто списывать не собирается.

Тем не менее в перспективе Сафонов может завоевать своё место под солнцем. Чтобы не быть голословными – просто обратимся к статистике.

Показатель
Сафонов
Доннарумма
Средняя оценка за матч 6,7 6,7
Количество пропущенных мячей в среднем за матч 0,5 1,0
Количество сыгранных матчей 4 11

Как мы видим, между киперами сопоставимая статистика. Думаем, что нам следует обратиться ещё к одному нейтральному показателю – французской прессе. Вот что думают о конкуренции Сафонова и Доннаруммы:

«Сафонов не станет первым вратарём, а только сыграет против «Атлетико» в Лиге чемпионов. Это даст ему возможность показать себя в большой игре. Доннарумма против «Арсенала» разочаровал. Сафонов же должен показать себя и подтвердить, что тоже может быть основным».

Французская пресса была такого мнения об итальянце ещё до прихода Матвея:

«Мы знаем, что игра ногами Доннаруммы — это не то, что нравится Луису Энрике. Давайте посмотрим, что произойдёт. Джанлуиджи — первый номер в «ПСЖ», но он не является самой сильной стороной команды. Возможно, если переход состоится, у Сафонова будет шанс, но добиться этого будет непросто. Доннарумма проводил хорошие матчи в этом сезоне, но не в Лиге чемпионов. Нет уверенности в том, что его можно будет вытеснить из состава за короткое время, учитывая зарплату и репутацию Доннаруммы».

В начале октября французская пресса была такого мнения об итальянце:

«Думаю, что матч «ПСЖ» против «Арсенала» — это очень хорошая новость для Сафонова. Уровень Доннаруммы в Лиге чемпионов действительно становится проблемой для клуба».

Луис Энрике, в свою очередь, так оценил игру Сафонова против «Ланса»: «Сафонов помог создать нам преимущество, он был очень хорош. Ему было нелегко, но он не допустил ни единой ошибки. Очень доволен игрой Матвея».

Наверное, из всех этих высказываний можно прийти к следующим выводам: а) игрой Доннаруммы недовольны; б) французское футбольное сообщество довольно игрой Матвея Сафонова, но пока все присматриваются к его игре.

Не стоит обращать внимания на слухи о том, что Куртуа может перейти в Париж. Во-первых, неизвестно, чем эта история закончится. Во-вторых, в любом случае хорошая игра Сафонова не останется незамеченной для европейского футбола. Понятно и то, что для Матвея Сафонова пока всё складывается неплохо, хотя бы потому, что его уже рассматривают как претендента на звание первого номера в «ПСЖ».

Антон Карасавич

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги
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