«ПСЖ» дважды пропустил в добавленное время впервые с того самого матча против «Барселоны»

«Пари Сен-Жермен» не лучшим образом провёл концовку матча с «Анже», но всё равно победил (4:2).

Парижане отправили в ворота соперников четыре безответных мяча ещё до перерыва. У «Анже» нашёлся ответ лишь в самом конце: на первой добавленной ко второму тайму минуте хозяева поля отыграли один гол, а на 90+7 забили ещё раз. По данным Opta, это первый случай, когда «ПСЖ» дважды пропустил после 90-й минуты, со времён знаменитого матча Лиги чемпионов против «Барселоны» в марте 2017 года. Тогда каталонцы вырвали победу 6:1 и прошли в 1/4 финала, проиграв первую встречу 0:4.

После 11 туров нынешнего розыгрыша Лиги 1 «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу с 29 набранными очками, на шесть баллов опережая «Монако».