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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» за тайм уничтожил оборону «Анже»

10 Ноября 2024 • 01:01 Комментировать
Анже
2:4
ПСЖ

В 11-м туре Лиги 1 «ПСЖ» за первый тайм разобрался с «Анже» на выезде, а после перерыва соперники просто доигрывали.

На 17-й минуте после прострела слева Ли Кан-Ин с восьми метров пробил мимо голкипера, на линии оказался защитник, но вынес мяч уже за ленточкой - 0:1. Еще атака, Маркос Асенсио справа прострелил на Ли Кан-Ина, который с десяти метров точно пробил в правый угол - 0:2. Ашраф Хакими справа выкатил мяч на Асенсио, удар которого с 11 метров в ближний угол вратарь парировал. Ибраима Ньяне по центру убежал один на один с голкипером, но вратарь бросился ему в ноги и выбил мяч. Справа прошла передача Асенсио в центр штрафной площади на Бредли Баркола, который с 11 метров сильно и точно пробил в правый угол - 0:3. У хозяев Арис Белькебла с 15 метров пробил в сантиметрах над перекладиной. Ли Кан-Ин справа навесил на Баркола, который головой направил мяч в левый угол ворот, кипер дёрнулся в сторону, но прыгать за мячом не стал - 0:4.

Во втором тайме Рандаль Коло-Муани по центру прорвался к воротами и пробил в левый угол, а голкипер в прыжке мяч отбил. На 90-й минуте Химад Абделли слева сделал наброс на Эстебана Леполя, который с лёта с линии штрафной площади точно пробил в дальний верхний угол - 1:4. Удар Жоау Невеша с десяти метров слева отразил вратарь, мяч отскочил к Коло-Муани, который с восьми метров пробил в правую штангу. Абделли от углового флага навесил на Эммануэля Биумла, чей удар головой стал результативным - 2:4.

«Анже» остается четвертым с конца, «ПСЖ» вернул шестиочковый запас от второго места. Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

Протокол игры  
Анже2:4ПСЖ
  17'Кан-Ин Ли (0:1)
  20'Кан-Ин Ли (0:2)
  31'Баркола Бредли (0:3)
  45'Баркола Бредли (0:4)

(1:4) Леполь Эстебан 90'

(2:4) Биумла Эммануэль 90'

  
Фофана ЯхьяАркус КарланБиумла ЭммануэльЛефор ЖорданАнин Флоран 90' (Экоми Жак ( 90') Аолу Жан-Эде 68' (Рао-Лисоа Лилиан ( 68') Белькебла АрисАллевина Джим 68' (Белкдим Яссин ( 68') Абделли ХимадЭль-Мелали Фарид 79' (Леполь Эстебан ( 79') Ньяне Ибраима 79' (Бамба Дьенг ( 79')
Запасные: Ульд Халед ЗинединКапель ПьеррикБамба АбдулайеЗинга Мелвин
Доннарумма ДжанлуиджиХакими Ашраф 46' (Дуэ Дезире ( 46') Маркиньос Маркос  82'Шкриньяр МиланБералдо Лукас  24'Заир-Эмери Уоррен  59' 66' (Коло-Муани Рандаль ( 66') Руис ФабианМаюлу Сенни 66' (Дембеле Усман ( 66') Кан-Ин Ли 90' (Невеш Жоау ( 90') Асенсио МаркоБаркола Бредли 46' (Заге Йорам ( 46')
Запасные: Сафонов МатвейМендеш НунуВитинья IIТенас Арнау
09 ноября. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
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