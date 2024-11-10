«ПСЖ» за тайм уничтожил оборону «Анже»

В 11-м туре Лиги 1 «ПСЖ» за первый тайм разобрался с «Анже» на выезде, а после перерыва соперники просто доигрывали.

На 17-й минуте после прострела слева Ли Кан-Ин с восьми метров пробил мимо голкипера, на линии оказался защитник, но вынес мяч уже за ленточкой - 0:1. Еще атака, Маркос Асенсио справа прострелил на Ли Кан-Ина, который с десяти метров точно пробил в правый угол - 0:2. Ашраф Хакими справа выкатил мяч на Асенсио, удар которого с 11 метров в ближний угол вратарь парировал. Ибраима Ньяне по центру убежал один на один с голкипером, но вратарь бросился ему в ноги и выбил мяч. Справа прошла передача Асенсио в центр штрафной площади на Бредли Баркола, который с 11 метров сильно и точно пробил в правый угол - 0:3. У хозяев Арис Белькебла с 15 метров пробил в сантиметрах над перекладиной. Ли Кан-Ин справа навесил на Баркола, который головой направил мяч в левый угол ворот, кипер дёрнулся в сторону, но прыгать за мячом не стал - 0:4.

Во втором тайме Рандаль Коло-Муани по центру прорвался к воротами и пробил в левый угол, а голкипер в прыжке мяч отбил. На 90-й минуте Химад Абделли слева сделал наброс на Эстебана Леполя, который с лёта с линии штрафной площади точно пробил в дальний верхний угол - 1:4. Удар Жоау Невеша с десяти метров слева отразил вратарь, мяч отскочил к Коло-Муани, который с восьми метров пробил в правую штангу. Абделли от углового флага навесил на Эммануэля Биумла, чей удар головой стал результативным - 2:4.

«Анже» остается четвертым с конца, «ПСЖ» вернул шестиочковый запас от второго места. Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.