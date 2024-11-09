«Ланс» перевернул ход матча с «Нантом» на последних минутах

Не лучшим образом выглядящие на этом отрезке сезона «Ланс» и «Нант» провели результативный драматичный матч 11-го тура Лиги 1.

Уже на третьей минуте Мостафа Мохамед зарядил в штангу. А далее в первом тайме соперники обменялись голами с пенальти от Пшемыслав Франковски и Мозеса Саймона.

Второй тайм начался с еще одного выстрела в каркас, это Энди Диуф попал в перекладину. Гости в итоге повели, когда Николя Коцца был точен. В самой концовке хозяева сыграли ударно. Флориан Сотока расстреливал ворота, но не попал в рамку. А вот Хамзат Оджедиран использовал своей шанс - 2:2. Вскоре Николя Паллуа грубо ошибся в обороне, и Адриен Томассон в упор головой вырвал победу для «Ланса» - 3:2.

Победители в этой паре рванули сразу в топ-5, соперник делит третье место с конца.