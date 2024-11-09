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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» перевернул ход матча с «Нантом» на последних минутах

09 Ноября 2024 • 23:00 Комментировать
Ланс
3:2
Нант
окончен

Не лучшим образом выглядящие на этом отрезке сезона «Ланс» и «Нант» провели результативный драматичный матч 11-го тура Лиги 1.

Уже на третьей минуте Мостафа Мохамед зарядил в штангу. А далее в первом тайме соперники обменялись голами с пенальти от Пшемыслав Франковски и Мозеса Саймона.

Второй тайм начался с еще одного выстрела в каркас, это Энди Диуф попал в перекладину. Гости в итоге повели, когда Николя Коцца был точен. В самой концовке хозяева сыграли ударно. Флориан Сотока расстреливал ворота, но не попал в рамку. А вот Хамзат Оджедиран использовал своей шанс - 2:2. Вскоре Николя Паллуа грубо ошибся в обороне, и Адриен Томассон в упор головой вырвал победу для «Ланса» - 3:2.

Победители в этой паре рванули сразу в топ-5, соперник делит третье место с конца.

Протокол игры  
Ланс3:2Нант
(1:0) Франковски Пшемыслав21'  
  36'Саймон Мозес (1:1)
  71'Коцца Николя (1:2)
(2:2) Оджедиран Хамзат86'  
(3:2) Томассон Адриен90'  
Самба БрисГради Жонатан 76' (Фюльжени Анжело ( 76') Дансо КевинМедина Факундо  35'Франковски ПшемыславМачадо ДейверЭль-Айнауи Нейл 69' (Оджедиран Хамзат ( 69') Томассон АдриенКоста Давид 69' (Зарури Анасс ( 69') Диуф Энди 63' (Сотока Флориан ( 63') Ласкари Реми Лебо  45'
Запасные: Чавес ДжоаннерСарр МалангKembo DiliwidiКоффи ХервеМенди Нампали
Лафон АльбанКастеллетто Жан-ШарльПаллуа НиколяДюверн Жан-КевинАмьен-Аду КельвенКоцца НиколяЧиривелья ПедроДуглас Гомес 90' (Гбамен Жан-Филипп ( 90') Аблин Маттис 66' (Bahereba Guirassy ( 66') Саймон Мозес 80' (Томас Сорба ( 80'Молле Флоран 90') Мохамед Мостафа 66' (Ганаго Игнатиус ( 66')
Запасные: Louis LerouxКоко МаркусКарлгрен Патрик
09 ноября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Нант

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18:55
Ставка и прогноз на матч Ланс — Нант чемпионата Франции — 9 ноября 2024
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