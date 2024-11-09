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Чемпионат Франции. Лига 1

Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч против «Анже»

09 Ноября 2024 • 22:16 Комментировать (1)
Анже
0:0
ПСЖ
1 11.50 X 6.30 2 1.27
1-й тайм

В субботу, 9 ноября, «ПСЖ» встретится на выезде с «Анже» в рамках 11-го тура чемпионата Франции.

Перед началом матча пресс-служб парижан поделилась информацией о стартовом составе команды. Российский вратарь Матвей Сафонов во второй раз подряд остался на скамейке запасных.

С первых минут главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике решил выпустить на поле следующих футболистов: Доннарумма (вр), Хакими, Маркиньос (к), Шкриньяр, Бералдо, Руис, Ли, Заир-Эмери, Маюлу, Асенсио, Баркола.

Начало матча между «Анже» - «ПСЖ» запланировано на 23:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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АНЖЕ ПСЖ
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Комментарии (1) Все комментарии
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MessiRonaldo
09 Ноября 2024 в 22:56
Энрике, что же ты творишь-то..
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