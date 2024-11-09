Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч против «Анже»

В субботу, 9 ноября, «ПСЖ» встретится на выезде с «Анже» в рамках 11-го тура чемпионата Франции.

Перед началом матча пресс-служб парижан поделилась информацией о стартовом составе команды. Российский вратарь Матвей Сафонов во второй раз подряд остался на скамейке запасных.

С первых минут главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике решил выпустить на поле следующих футболистов: Доннарумма (вр), Хакими, Маркиньос (к), Шкриньяр, Бералдо, Руис, Ли, Заир-Эмери, Маюлу, Асенсио, Баркола.

Начало матча между «Анже» - «ПСЖ» запланировано на 23:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.