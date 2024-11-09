«Монако» без Головина вымучил волевую победу над «Страсбургом»

Чуть сдавший в последнее время «Монако» рисковал потерять очередные очки в выездном матче Лиги 1 против «Страсбурга». На 29-й минуте Гела Дуэ смог перегнать своего соперника у правой штанги и метко зарядил в дальний угол - 1:0.

Во втором тайме Элисс Бен-Сегир получил разрезающую передачу от правой штанги ворот соперника, мог в касание отправлять мяч в левый дальний угол, но поспешил он с ударом, мяч высоко в правую сторону полетел. Ближе к заключительным минутам игра рукой у хозяев - пенальти. Бен-Сегир зарядил в правый нижний угол, и вратарь не дотянулся - 1:1. На 89-й минуте после неудачной атаки хозяев в контратаку убежали гости, получил Бен-Сегир мяч с левого фланга в штрафную зону, смог он переиграть голкипера и вывести команду вперёд - 1:2. Перехватил Джордж Иленикена мяч в центре поля, вышел один на один с голкипером и переиграл его в ближнем бою, поразив дальний левый угол - 1:3.

Александр Головин пропускал матч по причине травмы голеностопа. Его команда идет на чистом втором месте с отставанием в три очка от «ПСЖ». Соперник - 10-й.