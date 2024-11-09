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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» без Головина вымучил волевую победу над «Страсбургом»

09 Ноября 2024 • 21:00 Комментировать
Страсбург
1:3
Монако
окончен

Чуть сдавший в последнее время «Монако» рисковал потерять очередные очки в выездном матче Лиги 1 против «Страсбурга». На 29-й минуте Гела Дуэ смог перегнать своего соперника у правой штанги и метко зарядил в дальний угол - 1:0.

Во втором тайме Элисс Бен-Сегир получил разрезающую передачу от правой штанги ворот соперника, мог в касание отправлять мяч в левый дальний угол, но поспешил он с ударом, мяч высоко в правую сторону полетел. Ближе к заключительным минутам игра рукой у хозяев - пенальти. Бен-Сегир зарядил в правый нижний угол, и вратарь не дотянулся - 1:1. На 89-й минуте после неудачной атаки хозяев в контратаку убежали гости, получил Бен-Сегир мяч с левого фланга в штрафную зону, смог он переиграть голкипера и вывести команду вперёд - 1:2. Перехватил Джордж Иленикена мяч в центре поля, вышел один на один с голкипером и переиграл его в ближнем бою, поразив дальний левый угол - 1:3.

Александр Головин пропускал матч по причине травмы голеностопа. Его команда идет на чистом втором месте с отставанием в три очка от «ПСЖ». Соперник - 10-й.

Протокол игры  
Страсбург1:3Монако
(1:0) Дуэ Гела29'  
  79'Бен-Сегир Элисс (1:1)
  89'Бен-Сегир Элисс (1:2)
  90'Иленикена Джордж (1:3)
Петрович Джордже  63'Дуэ Гела  25'Соу СаидуАбакар СиллаБаква ДиланМорейра Диегу  78'Дукуре Исмаэль 90' (Дионг Дауда ( 90') Сантос АндрейМара СекуДиарра Хабиб  82' 90' (Лукович Милош ( 90') Нанаси Себастьян 84' (Уайли Калеб ( 84'  86')
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханУаттара АбдулСоболь ЭдуардМванга ЖуниорСеная МарвинЛемарешаль Феликс
Маецки РадославВандерсон VСинго ВилфредКерер ТилоКайо Энрике  22' 46' (Иленикена Джордж ( 46') Камара Ламин  35'Магасса Сунгуту 90' (Дьятта Крепен ( 90') Аклиуш МагнесМинамино Такуми 90' (Тезе Джордан ( 90') Бен-Сегир ЭлиссЭмболо Брель 46' (Мависса Кристиан ( 46')
Запасные: Мишель ЛюкаУаттара КассумКён ФилиппСалису МохаммедМатазо Элио
09 ноября. Стадион "де ла Мейно".
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