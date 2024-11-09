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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» назвал состав на матч со «Страсбургом», Головин – вне заявки

09 Ноября 2024 • 18:13 Комментировать
Страсбург
0:0
Монако
1 3.55 X 3.65 2 2.07
1-й тайм

Сегодня, 9 ноября, «Монако» сыграет на выезде против «Страсбурга» в рамках 11-го тура чемпионата Франции.

Пресс-служба монегасков сообщила, кто из футболистов с первых минут появится на поле в предстоящем поединке. Стоит сказать, что в заявке не оказалось российского полузащитника Александра Головина, который пропустит игру из-за повреждения.

Стартовый состав «Монако»: Маецки (вр), Вандерсон, Синго, Керер (к), Кайо, Магасса, Камара, Аклиуш, Минамино, Бен-Сегир, Эмболо.

Начало поединка между «Страсбургом» и «Монако» запланировано на 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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