«Монако» назвал состав на матч со «Страсбургом», Головин – вне заявки

Сегодня, 9 ноября, «Монако» сыграет на выезде против «Страсбурга» в рамках 11-го тура чемпионата Франции.

Пресс-служба монегасков сообщила, кто из футболистов с первых минут появится на поле в предстоящем поединке. Стоит сказать, что в заявке не оказалось российского полузащитника Александра Головина, который пропустит игру из-за повреждения.

Стартовый состав «Монако»: Маецки (вр), Вандерсон, Синго, Керер (к), Кайо, Магасса, Камара, Аклиуш, Минамино, Бен-Сегир, Эмболо.

Начало поединка между «Страсбургом» и «Монако» запланировано на 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.