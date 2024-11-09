Игрокам «ПСЖ» пришлось ехать в Анже на автобусе

Дорога «ПСЖ» в Анже на матч с одноимённым клубом Лиги 1 оказалась длиннее, чем ожидалось.

По информации L’Equipe, из-за тумана борт чемпионов Франции не смог взлететь. Поэтому игрокам гранда, в том числе и голкиперу Матвею Сафонову, пришлось добираться на выезд на автобусе.

Отметим, что расстояние между Парижем и Анже – порядка 300 километров, если смотреть по навигатору. Поездка у парижан на матч заняла более четырёх часов по европейским дорогам.

Напомним, что «ПСЖ» подходит к этому матчу в статусе лидера Лиги 1. У клуба 26 очков и чистое первое место, отрыв от второго места – шесть баллов. Сафонов попал в заявку парижан на грядущий матч. Его текстовую трансляцию вечером субботы проведёт наш портал.