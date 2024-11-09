«Монако» потерял Головина - названа причина

Тренерский штаб «Монако» не включил российского полузащитника Александра Головина в заявку на поединок 11-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга». Об этом рапортует клубная пресс-служба монегасков.

Головин не поможет своей команде в предстоящей встрече из-за дискомфорта в лодыжке. Матч состоится в субботу, 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Александр провел 12 поединков, не отметившись голевыми действиями. После десяти туров Премьер-лиги «Монако» набрал 20 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «ПСЖ» на шесть очков.