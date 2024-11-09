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Чемпионат Франции. Лига 1

Де Дзерби признался, что готов уйти из «Марселя»

09 Ноября 2024 • 02:17 Комментировать
Марсель
1:3
Осер

Главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби заявил о готовности уйти в отставку.

В пятницу «провансальцы» уступили в родных стенах «Осеру» в матче Лиги 1 (1:3). Команда де Дзерби выдала впечатляющий старт сезона, но в последнее время не радует своих болельщиков: всего две победы при трёх поражениях и одной ничьей в последних шести поединках.

«Я сказал Бенатиа [спортивному директору] и Лонгории [президенту клуба], что готов уйти в отставку, если проблема заключается во мне», – приводит журналист Николо Скира послематчевые комментарии итальянского наставника.

Роберто де Дзерби возглавил «Марсель» минувшим летом, заключив контракт до середины 2027 года.

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