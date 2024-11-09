«Марсель» провалил домашний матч с «Осером»

«Марсель» мог выйти на чистое второе место чемпионата Франции по итогам домашнего матча с «Осером». Гости почти не контролировали мяч, но за тайм устроили разгром фавориту, здорово разыгрывая быстрые атаки.

На 10-й минуте Лилиан Брассье ошибся в обороне, и Лассин Синайоко стал автором первого гола. На 43-й и 45-й разыгрывал мяч до верного, и решающие удары нанесли Гаэтан Перрен и Хамед Траоре - 0:3.

Счет мог стать еще больше в начале второго тайма, когда Траоре запустил мяч в штангу. А что «Марсель»? Хозяева смогли забить гол престижа с пенальти за игру рукой Клемана Акпа. Мэйсон Гринвуд был точен - 1:3.

«Марсель» делит второе место с «Монако», набрав 20 очков, «Осер» (16) - пятое.