«Марсель» провалил домашний матч с «Осером»

«Марсель» мог выйти на чистое второе место чемпионата Франции по итогам домашнего матча с «Осером». Гости почти не контролировали мяч, но за тайм устроили разгром фавориту, здорово разыгрывая быстрые атаки.
На 10-й минуте Лилиан Брассье ошибся в обороне, и Лассин Синайоко стал автором первого гола. На 43-й и 45-й разыгрывал мяч до верного, и решающие удары нанесли Гаэтан Перрен и Хамед Траоре - 0:3.
Счет мог стать еще больше в начале второго тайма, когда Траоре запустил мяч в штангу. А что «Марсель»? Хозяева смогли забить гол престижа с пенальти за игру рукой Клемана Акпа. Мэйсон Гринвуд был точен - 1:3.
«Марсель» делит второе место с «Монако», набрав 20 очков, «Осер» (16) - пятое.
Протокол игры
|10'Синайоко Лассин (0:1)
|43'Перрен Гаэтан (0:2)
|45'Траоре Хамед (0:3)
|(1:3) Гринвуд Мэйсон65'
Рульи Херонимо•Лирола Поль77' (Мурильо Микаэль (77') •Балерди Леонардо•Брассье Лилиан66' (Кондогбия Жоффрей (66') •Мерлен Кентен46' (Гарсия Улиссес (46') •Рабио Адриен• 60'Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Гринвуд Мэйсон• 66'Луис Энрике I•Роу Джонатан46' (Ваи Элье (46') • 88'Мопе Нил46' (Коне Исмаэль (46')
Леон Донован• 66'Ошо Гэбриэл•Равелсон Райан•Акпа Клеман•Хувер Ки-Джана•Менса Гидеон•Овусу Элиша•Дануа Кевин79' (Бейр Телониус (79') • 89'Перрен Гаэтан85' (Онаиву Адо (85') •Траоре Хамед•Синайоко Лассин78' (Диуссе Ассан (78')
08 ноября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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