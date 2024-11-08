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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике оставит Доннарумму в запасе из-за ошибки – Сафонов выйдет в старте

08 Ноября 2024 • 22:59 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
1 12.00 X 6.50 2 1.23
Через 23 ч. 31 мин.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике запланировал множество перестановок в стартовом составе команды.

Джанлуиджи Доннарумма не лучшим образом проявил себя в недавнем матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который завершился поражением парижан (1:2). Согласно данным Le Parisien, Энрике решил, что ближайшую встречу Лиги 1 с «Анже» итальянец проведёт на скамейке запасных из-за неуверенной игры. Место в воротах займёт россиянин Матвей Сафонов.

В общей сложности испанский рулевой намерен внести семь изменений по сравнению с прошлым поединком. Матч «Анже» – «ПСЖ» пройдёт в субботу, его начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Анже Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги

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