«ПСЖ» может продать нападающего за хорошие деньги

Нападающий французского «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани может сменить команду в скором будущем, об этом информирует RMC Sport.

Как сообщает источник, парижане не исключают вариант, при котором форвард будет продан в январское трансферное окно. Парижане будут готовы рассмотреть продажу Рандаля, если по нему появится хорошее предложение. Интерес к Коло-Муани проявляют клубы из чемпионатов Германии и Англии.

25-летний нападающий сыграл семь матчей в текущем розыгрыше Лиги 1. Он записал на свой счет два забитый мяча. Контракт Рандаля с парижанами рассчитан до лета 2028 года. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.