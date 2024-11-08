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Стало известно, почему «ПСЖ» отказался от Дьёкереша

08 Ноября 2024 • 00:09 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
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09.11 23:00

В «Пари Сен-Жермен» не планируют подписывать нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

Сверхрезультативный швед считался одной из целей парижан, испытывающих проблемы на позиции центрфорварда, однако сделка, судя по всему, не состоится. По данным журналиста Фабриса Хокинса, в «ПСЖ» готовы отпустить Рандаля Коло-Муани в январе и пригласить нового игрока на его место. При этом речи о трансфере Дьёкереша не идёт – его считают слишком дорогим, особенно для «зимнего» подписания.

Ранее сообщалось, что «Спортинг» запросит за 26-летнего игрока порядка 60-70 млн евро. В текущей кампании нападающий «львов» отметился 23 голами и четырьмя ассистами в 17 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон Рандаль Коло-Муани Виктор Дьёкереш трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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