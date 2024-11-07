Игроки и руководство «ПСЖ» недовольны Энрике – названы причины

В «Пари Сен-Жермен» начинают разочаровываться в главном тренере Луисе Энрике.

Результаты команды в Лиге чемпионов оставляют желать лучшего: после четырёх туров общего этапа парижане занимают лишь 25-е место с четырьмя набранными очками. Впрочем, претензии к испанцу обусловлены другими факторами. По данным Djamel, в клубе недовольны жалобами Энрике на качество состава. Наставник играл ключевую роль в формировании команды, поэтому боссы «ПСЖ» считают его высказывания противоречивыми.

Кроме того, не в восторге от Энрике и некоторые игроки – особенно это касается нападающих. Как утверждает источник, внутри команды считают футбол 54-летнего тренера «слишком стерильным и предсказуемым». При этом сам специалист отходить от своих идей не намерен: ему не нужен классический форвард – он просит руководство подписать нового вингера и центрального защитника в январе.