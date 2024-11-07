Стефан Жульен официально покинул пост главного тренера «Ренна» из французской Лиги 1. Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Жульен работал с «Ренном» с прошлого года. Клуб на данный момент идёт лишь во второй половине турнирной таблицы Лиги 1 на 13-й позиции. В посредственной форме находится клуб, у коллектива лишь одна победа в последних шести матчах, та была добыта в матче с одним из главных аутсайдеров Лиги 1, «Гавром».

Ранее сообщалось, что знаменитый чилийский тренер Хорхе Сампаоли может стать главным тренером «Ренна». Ранее чилиец в своей карьере уже работал во Франции, возглавляя «Марсель».