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Чемпионат Франции. Лига 1

Пиняев – о Головине: «Скорость мышления у него выше»

07 Ноября 2024 • 18:33 Комментировать

Игрок московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев высказался о своём партнёре по национальной команде Александре Головине. Тот вот уже седьмой год играет в составе «Монако», одного из сильнейших клубов французской Лиги 1.

«У него большое мастерство, плюс выше скорость мышления. Все дело в интенсивности — в РПЛ она намного ниже, чем в Европе», - делится Пиняев с порталом Sport24.

Кстати, на ноябрьский сбор Головин в сборную России не поедет. Зато в команде нашлось место Алексею Батракову.

Список из футболистов, вызванных на сбор на матчи с командами Брунея и Сирии – здесь.

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Александр Головин Сергей Пиняев
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