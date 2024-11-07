Пиняев – о Головине: «Скорость мышления у него выше»

Игрок московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев высказался о своём партнёре по национальной команде Александре Головине. Тот вот уже седьмой год играет в составе «Монако», одного из сильнейших клубов французской Лиги 1.

«У него большое мастерство, плюс выше скорость мышления. Все дело в интенсивности — в РПЛ она намного ниже, чем в Европе», - делится Пиняев с порталом Sport24.

Кстати, на ноябрьский сбор Головин в сборную России не поедет. Зато в команде нашлось место Алексею Батракову.

Список из футболистов, вызванных на сбор на матчи с командами Брунея и Сирии – здесь.