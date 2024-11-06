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Заир-Эмери побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

06 Ноября 2024 • 23:45 Комментировать
ПСЖ
1:1
Атлетико М
1 1.70 X 4.00 2 5.20
2-й тайм

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери побил рекорд, принадлежавший Килиану Мбаппе.

Юный футболист поразил ворота мадридского «Атлетико» на 14-й минуте проходящего сейчас поединка Лиги чемпионов. Как отмечает Opta, Заир-Эмери в возрасте 18 лет и 243 дней стал самым молодым автором гола на «Парк де Пренс» в рамках турнира за всю историю. Прежним рекордсменом был Килиан Мбаппе, забивший «Селтику» в возрасте 18 лет и 337 дней в ноябре 2017 года.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «ПСЖ» – «Атлетико» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция. Вскоре после гола Заира-Эмери «матрасники» сравняли счёт.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига Чемпионов Парк де Пренс Килиан Мбаппе Уоррен Заир-Эмери ещё теги

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