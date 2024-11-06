Заир-Эмери побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери побил рекорд, принадлежавший Килиану Мбаппе.

Юный футболист поразил ворота мадридского «Атлетико» на 14-й минуте проходящего сейчас поединка Лиги чемпионов. Как отмечает Opta, Заир-Эмери в возрасте 18 лет и 243 дней стал самым молодым автором гола на «Парк де Пренс» в рамках турнира за всю историю. Прежним рекордсменом был Килиан Мбаппе, забивший «Селтику» в возрасте 18 лет и 337 дней в ноябре 2017 года.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «ПСЖ» – «Атлетико» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция. Вскоре после гола Заира-Эмери «матрасники» сравняли счёт.