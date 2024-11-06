Известный тренер Хорхе Сампаоли вновь может встать у руля одного из французских клубов Лиги 1. По информации L’Équipe, «Ренну» интересен вариант с назначением латиноамериканского специалиста.

Сампаоли в 2021-2022 годах уже работал во Франции. Он возглавлял «Марсель». В 2023 году специалист покинул «Фламенго», с тех пор он никого не тренирует на профессиональном уровне. Также 64-летний тренер известен по работе со сборными Чили и Аргентины.

«Ренн» в текущем сезоне расположился на 13-м месте в чемпионате страны. У клуба в активе 11 набранных баллов за 10 прошедших туров первенства.