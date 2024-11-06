Французский журналист не верит, что Сафонов вытеснил Доннарумму из состава «ПСЖ»

Журналист из Франции Кристофер Ру высказался о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Стоит сказать, что 25-летний Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» в минувшем матче с «Лансом» и не пропустил ни одного гола.

«Не думаю, что Сафонов выиграл конкуренцию у Доннаруммы. Посмотрим, кто будет играть сегодня. Если это будет Сафонов, то, возможно, так и будет», — цитирует Ру Sport24.

Журналист отметил, что Сафонов пока не допускал серьезных ошибок, но еще и не показал ничего выдающегося.

В составе «ПСЖ» Сафонов провел четыре матча во всех турнирах, пропустил два гола и дважды сыграл «на ноль».