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​Леонардо: «Вижу Зидана тренером французской сборной»

05 Ноября 2024 • 21:54 Комментировать

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо очень высоко ценит Зинедина Зидана, однако на вопрос о том мог бы бывший обладатель «Золотого мяча» возглавить бразильскую сборную, ответил отрицательно.

Он считает что гораздо выше вероятность того, что Зидан станет наставником французской сборной - пусть не сейчас, но в обозримом будущем:

- Бразилия переживает достаточно непростой момент из-за проблем с федерацией, и я думаю что это не лучшее решение для Зидана. Его будущее я вижу связанным с французской сборной, а не бразильской. В конце концов, это более логично, - заявил Леонардо, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.


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Сборная Бразилии Сборная Франции Зинедин Зидан Леонардо ещё теги
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