​Леонардо: «Вижу Зидана тренером французской сборной»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо очень высоко ценит Зинедина Зидана, однако на вопрос о том мог бы бывший обладатель «Золотого мяча» возглавить бразильскую сборную, ответил отрицательно.

Он считает что гораздо выше вероятность того, что Зидан станет наставником французской сборной - пусть не сейчас, но в обозримом будущем:

- Бразилия переживает достаточно непростой момент из-за проблем с федерацией, и я думаю что это не лучшее решение для Зидана. Его будущее я вижу связанным с французской сборной, а не бразильской. В конце концов, это более логично, - заявил Леонардо, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.