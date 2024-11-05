​Леонардо: «Зидан был уникален на поле»

Бывший спортивный директор французского «ПСЖ» Леонардо, выступавший в девяностые годы прошлого столетия за бразильскую сборную, не скрывает своего восхищения Зинедином Зиданом. Он назвал бывшего обладателя «Золотого мяча» уникальным игроком на поле.

- Я полностью восхищался Зиданом как игроком, у него были невероятные качества, все помнят это. Все помнят его игру и не случайно, что он забивал как в финале чемпионата мира, так и в финале Лиги чемпионов. Он был уникален на поле, - заявил Леонардо, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

Напомним, что Зинедин Зидан завершил свою карьеру в 2006 году.