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Чемпионат Франции. Лига 1

Французский журналист оценил конкуренцию Сафонова и Доннаруммы

05 Ноября 2024 • 17:51 Комментировать

Журналист FootMercato из Франции Аурелиен Маседо оценил недавние слухи о том, что российский голкипер Матвей Сафонов может сместить Джанлуиджи Доннарумму с места основного голкипера «ПСЖ».

«Сафонов не становится первым вратарем, а только сыграет против «Атлетико» в Лиге чемпионов. Это даст ему себя в большой игре показать. Доннарумма против «Арсенала» разочаровал. Сафонов же должен показать себя и подтвердить, что тоже может быть основным», - делится Маседо с порталом «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Сафонов в минувшие выходные провёл «сухой» матч в основе парижан против «Ланса», представителя первой половины турнирной таблицы Лиги 1.

«Сафонов с «Лансом» был очень хорош, особенно в плане пасов, построения игры», - добавил Маседо.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Аурелиен Маседо ещё теги
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