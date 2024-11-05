Французский журналист оценил конкуренцию Сафонова и Доннаруммы

Журналист FootMercato из Франции Аурелиен Маседо оценил недавние слухи о том, что российский голкипер Матвей Сафонов может сместить Джанлуиджи Доннарумму с места основного голкипера «ПСЖ».

«Сафонов не становится первым вратарем, а только сыграет против «Атлетико» в Лиге чемпионов. Это даст ему себя в большой игре показать. Доннарумма против «Арсенала» разочаровал. Сафонов же должен показать себя и подтвердить, что тоже может быть основным», - делится Маседо с порталом «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Сафонов в минувшие выходные провёл «сухой» матч в основе парижан против «Ланса», представителя первой половины турнирной таблицы Лиги 1.

«Сафонов с «Лансом» был очень хорош, особенно в плане пасов, построения игры», - добавил Маседо.