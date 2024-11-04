Баркола объяснил своё лидерство в гонке бомбардиров Лиги 1

Вингер «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола высказался о лидерстве в гонке бомбардиров Лиги 1.

«Перед началом сезона я подумал, что должен забивать, надо становиться более решительным. Это вопрос менталитета. Мне показали статистику прошлого сезона, я и правда бил не так много. Я много работал над завершением и сказал себе, как только у меня будет возможность для удара, то мне надо бить», - цитирует Баркола Le Parisien.

22-летний француз забил восемь голов в 10 матчах чемпионата Франции и записал на свой счёт две результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.