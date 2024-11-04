Хомуха: «Головину нужно в топ-клуб, если будет предложение»

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина в европейский топ-клуб.
«Саша в расцвете находится, но ему уже 28 лет. Если будет предложение от топ-клуба - нужно идти. Другого такого шанса, скорее всего, не представится», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Головин защищает цвета «Монако» с лета 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между монегасками и Александром истекает в конце 2029-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
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