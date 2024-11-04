Сафонов может сыграть против «Атлетико» в Лиге чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может сыграть в стартовом составе своей команды против мадридского «Атлетико» в рамках четвертого тура Премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Наставник парижского клуба Луис Энрике остался доволен выступлением Сафонова против «Ланса» и готов довериться россиянину в следующей игре.

В нынешнем сезоне Матвей принял участие в четырех встречах «ПСЖ», в двух из которых сохранил свои владения в неприкосновенности.

Поединок «ПСЖ» против «Атлетико» пройдет в среду, 6 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.