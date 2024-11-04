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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» де Дзерби установил клубный рекорд последних десяти лет

04 Ноября 2024 • 04:48 Комментировать
Нант
1:2
Марсель

«Марсель» добился победы над «Нантом» в матче десятого тура Лиги 1 (2:1).

В активе коллектива Роберто де Дзерби теперь 23 забитых мяча в рамках чемпионата. По данным Opta, это второй для клуба показатель в 21 веке после десяти туров, а также лучший за последние десять лет – с сезона-2014/15, когда командой руководил Марсело Бьелса (25 голов). Ту кампанию провансальцы завершили на четвёртой позиции.

Сейчас «Марсель» располагается на второй строчке с 20 набранными очками, отставая от лидирующего «Пари Сен-Жермен» на шесть баллов.

Роберто де Дзерби возглавил команду летом нынешнего года. До переезда во Францию итальянский специалист работал в английском «Брайтоне».

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