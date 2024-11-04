«Марсель» разобрался с «Нантом»

В 10-м туре Лиги 1 «Марсель» почти всё время контролировал мяч в гостях у «Нанта».

В середине первого тайма Джонатан Роу вывел на убойную позицию Нила Мопе - 0:1. Хозяева отыгрались в конце 45-минутки и тоже по итогам хорошей комбинации, точку поставил Тино Кадевере. На 61-й минуте Мэйсон Гринвуд дальним выстрелом застал голкипера врасплох - 1:2. Почти сразу шанс у Кадевере, но меткость подвела в шикарный момент. Адриен Рабио под конец поединка едва не поставил точку, но попал в штангу.

В итоге марсельцы потеснили «Монако» со второго места, «Нант» - 14-й.