«Марсель» разобрался с «Нантом»

В 10-м туре Лиги 1 «Марсель» почти всё время контролировал мяч в гостях у «Нанта».
В середине первого тайма Джонатан Роу вывел на убойную позицию Нила Мопе - 0:1. Хозяева отыгрались в конце 45-минутки и тоже по итогам хорошей комбинации, точку поставил Тино Кадевере. На 61-й минуте Мэйсон Гринвуд дальним выстрелом застал голкипера врасплох - 1:2. Почти сразу шанс у Кадевере, но меткость подвела в шикарный момент. Адриен Рабио под конец поединка едва не поставил точку, но попал в штангу.
В итоге марсельцы потеснили «Монако» со второго места, «Нант» - 14-й.
Протокол игры
|24'Мопе Нил (0:1)
|(1:1) Кадевере Тино39'
|61'Гринвуд Мэйсон (1:2)
Лафон Альбан•Коко Маркус68' (Аблин Маттис (68') •Кастеллетто Жан-Шарль•Паллуа Николя•Коцца Николя•Чиривелья Педро•Дуглас Гомес80' (Bahereba Guirassy (80') •Томас Сорба68' (Амьен-Аду Кельвен (68') •Кадевере Тино80' (Гбамен Жан-Филипп (80') •Саймон Мозес•Мохамед Мостафа68' (Ганаго Игнатиус (68')
Рульи Херонимо•Лирола Поль69' (Брассье Лилиан (69') •Балерди Леонардо• 90'Кондогбия Жоффрей•Мерлен Кентен59' (Мурильо Микаэль (59') •Рабио Адриен•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Гринвуд Мэйсон•Коне Исмаэль59' (Луис Энрике I (59') •Роу Джонатан69' (Корнелиус Дерек (69'•Ронжье Валентин87') •Мопе Нил
Запасные: Ваи Элье•Меите Бамо•Кейлиан Абдалла•Де Ланге Жеффри
03 ноября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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