Гринвуд был близок к рекорду Балотелли

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд впечатляюще провёл первые матчи во Франции.

Англичанин отметился забитым мячом в воскресном поединке с «Нантом», установив на табло счёт 2:1 в пользу провансальцев на 61-й минуте. Теперь в активе Гринвуда семь голов в первых десяти матчах Лиги 1. По сведениям Opta, с начала 21 века только Марио Балотелли достиг этого показателя в «Марселе» при меньшем количестве проведённых встреч – итальянцу потребовалось девять игр.

Мэйсон Гринвуд перебрался в «Марсель» летом нынешнего года из английского «Манчестер Юнайтед». Стоимость трансфера составила 26 млн евро.