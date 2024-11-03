«Осер» забил четыре гола в ворота «Ренна»

В 10-м туре чемпионата Франции встретились аутсайдеры «Осер» и «Ренн».
Хамед Траоре создал первый момент дальним выстрелом в штангу. Вскоре Гаэтан Перрен также из-за пределов штрафной атаковал и был точен - 1:0. На 39-й минуте он вовсе оформил дубль.
После перерыва Арно Мюинга, казалось, вернул интригу в игру, но его гол отменили - был фол. Тут же пенальти в другие ворота - Лассин Синайоко был точен, а голкипер не угадал - 3:0. Адо Онаиву забил четвертый гол в компенсированное время.
«Осер» уже 10-й, соперник проигрывает два очка и идет на 13-й строчке.
Протокол игры
|(1:0) Перрен Гаэтан27'
|(2:0) Перрен Гаэтан39'
|(3:0) Синайоко Лассин65'
|(4:0) Онаиву Адо90'
Леон Донован•Диоманде Синали•Жубал Мендес•Акпа Клеман•Хувер Ки-Джана84' (Диуссе Ассан (84') •Менса Гидеон•Овусу Элиша85' (Айе Флориан (85') •Дануа Кевин•Перрен Гаэтан85' (Равелсон Райан (85') •Траоре Хамед78' (Онаиву Адо (78') •Бейр Телониус55' (Синайоко Лассин (55')
Запасные: Пелленар Тео•Де Перчин Тео•Ошо Гэбриэл•Мадди Эрос
Манданда Стив•Хатебур Ханс61' (Ассиньон Лоренс (61') •Эстигор Лео•Ву Кристофер46' (Файе Микаил (46') • 64'Трюффер Адриен•Матусива Азор 35'46' (Сантамария Батист (46') •Гомес Карлос III•Блас Людовик•Камара Глен46' (Гуйри Амин (46') •Жота Серран74' (Грёнбек Альберт (74') •Мюинга Арно
03 ноября. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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