«Осер» забил четыре гола в ворота «Ренна»

В 10-м туре чемпионата Франции встретились аутсайдеры «Осер» и «Ренн».

Хамед Траоре создал первый момент дальним выстрелом в штангу. Вскоре Гаэтан Перрен также из-за пределов штрафной атаковал и был точен - 1:0. На 39-й минуте он вовсе оформил дубль.

После перерыва Арно Мюинга, казалось, вернул интригу в игру, но его гол отменили - был фол. Тут же пенальти в другие ворота - Лассин Синайоко был точен, а голкипер не угадал - 3:0. Адо Онаиву забил четвертый гол в компенсированное время.

«Осер» уже 10-й, соперник проигрывает два очка и идет на 13-й строчке.