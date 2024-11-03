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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» забил четыре гола в ворота «Ренна»

03 Ноября 2024 • 20:59 Комментировать
Осер
4:0
Ренн
окончен

В 10-м туре чемпионата Франции встретились аутсайдеры «Осер» и «Ренн».

Хамед Траоре создал первый момент дальним выстрелом в штангу. Вскоре Гаэтан Перрен также из-за пределов штрафной атаковал и был точен - 1:0. На 39-й минуте он вовсе оформил дубль.

После перерыва Арно Мюинга, казалось, вернул интригу в игру, но его гол отменили - был фол. Тут же пенальти в другие ворота - Лассин Синайоко был точен, а голкипер не угадал - 3:0. Адо Онаиву забил четвертый гол в компенсированное время.

«Осер» уже 10-й, соперник проигрывает два очка и идет на 13-й строчке.

Протокол игры  
Осер4:0Ренн
(1:0) Перрен Гаэтан27'  
(2:0) Перрен Гаэтан39'  
(3:0) Синайоко Лассин65'  
(4:0) Онаиву Адо90'  
Леон ДонованДиоманде СиналиЖубал МендесАкпа КлеманХувер Ки-Джана 84' (Диуссе Ассан ( 84') Менса ГидеонОвусу Элиша 85' (Айе Флориан ( 85') Дануа КевинПеррен Гаэтан 85' (Равелсон Райан ( 85') Траоре Хамед 78' (Онаиву Адо ( 78') Бейр Телониус 55' (Синайоко Лассин ( 55')
Запасные: Пелленар ТеоДе Перчин ТеоОшо ГэбриэлМадди Эрос
Манданда СтивХатебур Ханс 61' (Ассиньон Лоренс ( 61') Эстигор ЛеоВу Кристофер 46' (Файе Микаил ( 46'  64') Трюффер АдриенМатусива Азор  35' 46' (Сантамария Батист ( 46') Гомес Карлос IIIБлас ЛюдовикКамара Глен 46' (Гуйри Амин ( 46') Жота Серран 74' (Грёнбек Альберт ( 74') Мюинга Арно
Запасные: Галлон ГотьеДжеймс ДжорданНагида МахамадуМейстер Хенрик
03 ноября. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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Осер Ренн

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Хорошая ставка и прогноз на матч Осер — Ренн чемпионата Франции — 3 ноября 2024
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