Кузяев помог «Гавру» выиграть битву аутсайдеров у «Монпелье»

В 10-м туре Лиги 1 встретились главные аутсайдеры, «Гавр» и «Монпелье». Противостояние получилось очень упорным. Лучшим моментов первого тайма стал точный удар Ясина Кехты, но голкипер справился с его ударом. На 74-й минуте пенальти за игру рукой у ворот гостей. Абдулайе Туре развел голкипера и мяч по углам - 1:0. Эммануэль Сабби в компенсированное время очень опасно пробил - парировано.

Далер Кузяев вышел на замену на 81-й минуте, а его команда осталась в зоне вылета с 9 баллами, у соперника - вовсе 4.