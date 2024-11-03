Кузяев помог «Гавру» выиграть битву аутсайдеров у «Монпелье»

В 10-м туре Лиги 1 встретились главные аутсайдеры, «Гавр» и «Монпелье». Противостояние получилось очень упорным. Лучшим моментов первого тайма стал точный удар Ясина Кехты, но голкипер справился с его ударом. На 74-й минуте пенальти за игру рукой у ворот гостей. Абдулайе Туре развел голкипера и мяч по углам - 1:0. Эммануэль Сабби в компенсированное время очень опасно пробил - парировано.
Далер Кузяев вышел на замену на 81-й минуте, а его команда осталась в зоне вылета с 9 баллами, у соперника - вовсе 4.
Протокол игры
|(1:0) Туре Абдулайе74'
Десма Артур•Юте-Кинкуэ Этьенн•Льорис Готье• 31'Сальмье Йоанн• 47'Туре Абдулайе•Него Лоик•Н'диайе Рассул68' (Сабби Эммануэль (68') •Таргаллин Уссама81' (Кузяев Далер (81') •Зуауи Янис•Кехта Ясин•Айю Андре
Лекомт Бенжамен•Тшато Энзо74' (Туре Бирама (74') •Максимович Никола•Модибо Саньян88' (Ндиайе Джуниор (88') •Сако Фалае•Силла Иссиага•Ферри Жордан• 35'Нзингула Рабби74' (Кулибали Танги (74') •Норден Арно•Хазри Вахби•Адамс Акор60' (Аль-Тамари Мусса (60')
03 ноября. Стадион "Осеан" (Гавр).
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