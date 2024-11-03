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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-вратарь сборной Франции Порато: «Я говорил, что Сафонов может бороться за место в основе» эксклюзив

03 Ноября 2024 • 19:44 Комментировать
ПСЖ
1:0
Ланс

Бывший голкипер «Марселя» и сборной Франции Стефан Порато в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы российского вратаря Матвея Сафонова стать номером один в «ПСЖ». 

«Я говорил, что Сафонов может бороться за место в основе. Он хорошо проявил себя и подтвердил, что является классным вратарем. Станет ли он теперь основным? Доннарумма очень сильный вратарь, эта ситуация должна его взбодрить. Игровое время будет у обоих», — заявил Порато.

Напомним, что вчера, 2 ноября, в матче десятого тура чемпионата Франции Сафонов оставил свои ворота в неприкосновенности. 

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ПСЖ Матвей Сафонов Стефан Порато ещё теги

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