Экс-вратарь сборной Франции Порато: «Я говорил, что Сафонов может бороться за место в основе»

«Я говорил, что Сафонов может бороться за место в основе. Он хорошо проявил себя и подтвердил, что является классным вратарем. Станет ли он теперь основным? Доннарумма очень сильный вратарь, эта ситуация должна его взбодрить. Игровое время будет у обоих», — заявил Порато.