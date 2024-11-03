Экс-вратарь сборной Франции Порато: «Я говорил, что Сафонов может бороться за место в основе»

Бывший голкипер «Марселя» и сборной Франции Стефан Порато в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы российского вратаря Матвея Сафонова стать номером один в «ПСЖ».
«Я говорил, что Сафонов может бороться за место в основе. Он хорошо проявил себя и подтвердил, что является классным вратарем. Станет ли он теперь основным? Доннарумма очень сильный вратарь, эта ситуация должна его взбодрить. Игровое время будет у обоих», — заявил Порато.
Напомним, что вчера, 2 ноября, в матче десятого тура чемпионата Франции Сафонов оставил свои ворота в неприкосновенности.
Бан пользователя