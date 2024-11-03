Агент Барбоза отреагировал на первый «сухой» матч Сафонова в Лиге 1

Агент Паулу Барбоза высказался о первом «сухом» матче голкипера Матвея Сафонова в Лиге 1.

Напомним, что россиянин сыграл «на ноль» в матче десятого тура чемпионата Франции против «Ланса» (1:0).

Эксперт отметил, что вратарь хорошо использовал свой первый большой шанс закрепиться за место в стартовом составе, и теперь нужно смотреть, какие выводы сделают Луис Энрике и Джанлуиджи Доннарумма.