Агент Барбоза отреагировал на первый «сухой» матч Сафонова в Лиге 1

Агент Паулу Барбоза высказался о первом «сухом» матче голкипера Матвея Сафонова в Лиге 1.
Напомним, что россиянин сыграл «на ноль» в матче десятого тура чемпионата Франции против «Ланса» (1:0).
Эксперт отметил, что вратарь хорошо использовал свой первый большой шанс закрепиться за место в стартовом составе, и теперь нужно смотреть, какие выводы сделают Луис Энрике и Джанлуиджи Доннарумма.
«Вратарь в таком положении, как Доннарумма, может как начать усерднее тренироваться, доказывать, так и потерять мотивацию, не понимая, за что его убрали из состава», — приводит слова Барбоозы «ВсеПроСпорт».
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