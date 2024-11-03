«Тулуза» отдалилась от зоны вылета после победы над «Реймсом»

Расположившаяся на стыковом месте «Тулуза» принимала претендентов на еврокубковые позиции футболистов «Реймса».

Серхио Акиеме создал главный момент первого тайма, его дальний удар получился сильным и точным, вот только вратарь на месте. На 46-й минуте Чарли Крессвел, казалось, бил наверняка, но мяч остановили на ленточке. Кейто Накамуро выиграл воздух после навеса и пробил в перекладину. На 85-й минуте Габриэль Суасо сыграл в свободную зону на Закарию Абухляля, а тот перебросил вратаря - 1:0.

«Тулуза» рванула сразу на 11-е место, соперник - восьмой.