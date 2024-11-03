«Тулуза» отдалилась от зоны вылета после победы над «Реймсом»

Расположившаяся на стыковом месте «Тулуза» принимала претендентов на еврокубковые позиции футболистов «Реймса».
Серхио Акиеме создал главный момент первого тайма, его дальний удар получился сильным и точным, вот только вратарь на месте. На 46-й минуте Чарли Крессвел, казалось, бил наверняка, но мяч остановили на ленточке. Кейто Накамуро выиграл воздух после навеса и пробил в перекладину. На 85-й минуте Габриэль Суасо сыграл в свободную зону на Закарию Абухляля, а тот перебросил вратаря - 1:0.
«Тулуза» рванула сразу на 11-е место, соперник - восьмой.
Протокол игры
|(1:0) Абухляль Закария85'
Ресте Гийом•Каманзи Уоррен73' (Суасо Габриэль (73') •Сидибе Джибриль•Крессвел Чарли•Маккензи Марк•Доннум Арон•Кассерес Кристиан•Абухляль Закария90' (Магри Франк (90') •Сьерро Венсан•Кинг Джошуа•Гбоо Янн73' (Бабика Шави (73')
Диуф Йеванн•Кипре Седрик•Окуму Джозеф90' (Бамба Мохаммед (90') •Агбаду Эммануэль• 87'Акиеме Серхио•Коне Амаду90' (Niama Sissoko (90') •Атангана-Эдоа Валентин•Фофана Яя73' (Сангюи Ноа (73') • 82'Ито Дзюня•Дьяките Умар86' (Диакон Мамаду (86') •Накамура Кейто 78'
03 ноября. Стадион "Мунисипал".
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