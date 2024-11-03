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Чемпионат Франции. Лига 1

«Тулуза» отдалилась от зоны вылета после победы над «Реймсом»

03 Ноября 2024 • 18:59 Комментировать
Тулуза
1:0
Реймс
окончен

Расположившаяся на стыковом месте «Тулуза» принимала претендентов на еврокубковые позиции футболистов «Реймса».

Серхио Акиеме создал главный момент первого тайма, его дальний удар получился сильным и точным, вот только вратарь на месте. На 46-й минуте Чарли Крессвел, казалось, бил наверняка, но мяч остановили на ленточке. Кейто Накамуро выиграл воздух после навеса и пробил в перекладину.  На 85-й минуте Габриэль Суасо сыграл в свободную зону на Закарию Абухляля, а тот перебросил вратаря - 1:0.

«Тулуза» рванула сразу на 11-е место, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Тулуза1:0Реймс
(1:0) Абухляль Закария85'  
Ресте ГийомКаманзи Уоррен 73' (Суасо Габриэль ( 73') Сидибе ДжибрильКрессвел ЧарлиМаккензи МаркДоннум АронКассерес КристианАбухляль Закария 90' (Магри Франк ( 90') Сьерро ВенсанКинг ДжошуаГбоо Янн 73' (Бабика Шави ( 73')
Запасные: Домингес АлексUmit AkdagШмидт НикласЭджума НойЗайц МихаМессали Рафик
Диуф ЙеваннКипре СедрикОкуму Джозеф 90' (Бамба Мохаммед ( 90') Агбаду Эммануэль  87'Акиеме СерхиоКоне Амаду 90' (Niama Sissoko ( 90') Атангана-Эдоа ВалентинФофана Яя 73' (Сангюи Ноа ( 73'  82') Ито ДзюняДьяките Умар 86' (Диакон Мамаду ( 86') Накамура Кейто  78'
Запасные: Салама АминМоскардо ГабриэльДе Смет ТибоОльеро АлександрБузи Максим
03 ноября. Стадион "Мунисипал".
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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Реймс

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Ставка и прогноз на матч Тулуза — Реймс чемпионата Франции — 3 ноября 2024
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