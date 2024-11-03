«Сент-Этьен» отдалился от зоны вылета, одолев «Страсбург»

В последнем на сегодня матче 10-го тура Лиги 1 «Сент-Этьен» принимал «Страсбург». Хозяева отдали контроль мяча противнику, а сами по максимуму использовали всё, что удалось направить в створ.
На 17-й минуте Хабиб Диарра мог открывать счет, но голкипер выручил в лучшем моменте первого тайма.
На 51-й минуте после подачи углового мяч оказался к Микаэля Наде, который метко пробил в упор - 1:0. Ибраим Сиссоко в выгодной ситуации запустил мяч рядом со штангой. А ближе к концу встречи он прицельно пробил головой - 2:0.
«Сент-Этьен» покинул стыковое место и делит 12-ю строчку, соперник - девятую.
Протокол игры
|(1:0) Наде Микаэль51'
|(2:0) Сиссоко Ибраим II78'
Ларсонне Готье•Масон Иван62' (Аппиа Деннис (62') •Батубинсика Дилан•Наде Микаэль•Петро Лео• 41'Эква Пьер•Боакье Агустен55' (Кафаро Матьё (55') •Мутон Луи 47'72' (Муэффек Аймен (72') •Бушуари Беньямин•Давиташвили Зурико•Стассин Лукас55' (Сиссоко Ибраим II (55')
Петрович Джордже•Дуэ Гела•Соу Саиду•Сарр Мамаду-Наби 26'66' (Лемарешаль Феликс (66') •Баква Дилан80' (Уаттара Абдул (80') •Морейра Диегу90' (Уайли Калеб (90') •Сантос Андрей•Дукуре Исмаэль•Диарра Хабиб•Мара Секу•Нанаси Себастьян80' (Лукович Милош (80')
02 ноября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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