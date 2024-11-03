«Сент-Этьен» отдалился от зоны вылета, одолев «Страсбург»

В последнем на сегодня матче 10-го тура Лиги 1 «Сент-Этьен» принимал «Страсбург». Хозяева отдали контроль мяча противнику, а сами по максимуму использовали всё, что удалось направить в створ.

На 17-й минуте Хабиб Диарра мог открывать счет, но голкипер выручил в лучшем моменте первого тайма.

На 51-й минуте после подачи углового мяч оказался к Микаэля Наде, который метко пробил в упор - 1:0. Ибраим Сиссоко в выгодной ситуации запустил мяч рядом со штангой. А ближе к концу встречи он прицельно пробил головой - 2:0.

«Сент-Этьен» покинул стыковое место и делит 12-ю строчку, соперник - девятую.