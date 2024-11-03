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Чемпионат Франции. Лига 1

«Сент-Этьен» отдалился от зоны вылета, одолев «Страсбург»

03 Ноября 2024 • 00:54 Комментировать
Сент-Этьен
2:0
Страсбург
окончен

В последнем на сегодня матче 10-го тура Лиги 1 «Сент-Этьен» принимал «Страсбург». Хозяева отдали контроль мяча противнику, а сами по максимуму использовали всё, что удалось направить в створ.

На 17-й минуте Хабиб Диарра мог открывать счет, но голкипер выручил в лучшем моменте первого тайма.

На 51-й минуте после подачи углового мяч оказался к Микаэля Наде, который метко пробил в упор - 1:0. Ибраим Сиссоко в выгодной ситуации запустил мяч рядом со штангой. А ближе к концу встречи он прицельно пробил головой - 2:0.

«Сент-Этьен» покинул стыковое место и делит 12-ю строчку, соперник - девятую.

Протокол игры  
Сент-Этьен2:0Страсбург
(1:0) Наде Микаэль51'  
(2:0) Сиссоко Ибраим II78'  
Ларсонне ГотьеМасон Иван 62' (Аппиа Деннис ( 62') Батубинсика ДиланНаде МикаэльПетро Лео  41'Эква ПьерБоакье Агустен 55' (Кафаро Матьё ( 55') Мутон Луи  47' 72' (Муэффек Аймен ( 72') Бушуари БеньяминДавиташвили ЗурикоСтассин Лукас 55' (Сиссоко Ибраим II ( 55')
Запасные: Фомба ЛаминАбдельамид ЮнисАмугу МатисМиладинович ИгорМобле Брис
Петрович ДжорджеДуэ ГелаСоу СаидуСарр Мамаду-Наби  26' 66' (Лемарешаль Феликс ( 66') Баква Дилан 80' (Уаттара Абдул ( 80') Морейра Диегу 90' (Уайли Калеб ( 90') Сантос АндрейДукуре ИсмаэльДиарра ХабибМара СекуНанаси Себастьян 80' (Лукович Милош ( 80')
Запасные: Йонссон Карл-ЙоханАбакар СиллаСоболь ЭдуардМванга ЖуниорДионг Дауда
02 ноября. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен Страсбург

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Хорошая ставка и прогноз на матч Сент-Этьен — Страсбург чемпионата Франции — 2 ноября 2024
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