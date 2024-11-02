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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» набрала три очка в матче с конкурентами из «Бреста»

02 Ноября 2024 • 22:59 Комментировать
Брест
0:1
Ницца
окончен

Середняки «Брест» и «Ницца» провели достаточно открытый матч в рамках 10-го тура Лиги 1. Несмотря на это, реальных моментов у тех или иных ворот было маловато.

На 36-й минуте Мохамед-Али Шо отправил мяч в сетку ворот хозяев, но ВАР показал, что там был офсайд, гола нет. Вскоре Эванн Гессан отличился с передачи Али Абди, и этот удар стал решающим - 0:1.

«Ницца» с 16 очками становится пятой, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Брест0:1Ницца
  42'Гессан Эванн (0:1)
Бизот МаркоЛала КенниЛе Кардинал ЖюльенКулибали СумайлаАмави Жордан 88' (Айдара Массадио ( 88') Камара Махди 79' (Февр Ромен ( 79') Лис-Мелу ПьеррМаньетти Уго 68' (Думбия Камори ( 68') Дель Кастильо Ромен 79' (Мартен Жонас ( 79') Ажорк ЛюдовикБальде Мама 69' (Салах Ибрагим ( 69')
Запасные: Кудерт ГрегуарФернандес ЭдимилсонШардонне БренданПерейра-Лаже Матиаш
Булка МарцинАбдель Монем Мохамед  84'Бомбито МойзеДанте Бонфим  74'Клосс Жонатан 76' (Диоп Софьян ( 76') Абди АлиРосарио ПаблоНдайишимийе Юссуф 76' (Н'Домбеле Тангай ( 76') Гессан Эванн 90' (Мукоко Юссуфа ( 90') Бога Жереми 62' (Лаборд Гаэтан ( 62') Шо Мохамед-Али 76' (Менди Антуан ( 76')
Запасные: Бар МельвенДюпе МаксимЛоше ТомКамара Иссиага
02 ноября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Брест

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11:27
Ставка и прогноз на матч Брест — Ницца чемпионата Франции — 2 ноября 2024
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