«Ницца» набрала три очка в матче с конкурентами из «Бреста»

Середняки «Брест» и «Ницца» провели достаточно открытый матч в рамках 10-го тура Лиги 1. Несмотря на это, реальных моментов у тех или иных ворот было маловато.

На 36-й минуте Мохамед-Али Шо отправил мяч в сетку ворот хозяев, но ВАР показал, что там был офсайд, гола нет. Вскоре Эванн Гессан отличился с передачи Али Абди, и этот удар стал решающим - 0:1.

«Ницца» с 16 очками становится пятой, соперник - 10-й.