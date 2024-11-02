«Ницца» набрала три очка в матче с конкурентами из «Бреста»

Середняки «Брест» и «Ницца» провели достаточно открытый матч в рамках 10-го тура Лиги 1. Несмотря на это, реальных моментов у тех или иных ворот было маловато.
На 36-й минуте Мохамед-Али Шо отправил мяч в сетку ворот хозяев, но ВАР показал, что там был офсайд, гола нет. Вскоре Эванн Гессан отличился с передачи Али Абди, и этот удар стал решающим - 0:1.
«Ницца» с 16 очками становится пятой, соперник - 10-й.
Протокол игры
|42'Гессан Эванн (0:1)
Бизот Марко•Лала Кенни•Ле Кардинал Жюльен•Кулибали Сумайла•Амави Жордан88' (Айдара Массадио (88') •Камара Махди79' (Февр Ромен (79') •Лис-Мелу Пьерр•Маньетти Уго68' (Думбия Камори (68') •Дель Кастильо Ромен79' (Мартен Жонас (79') •Ажорк Людовик•Бальде Мама69' (Салах Ибрагим (69')
Булка Марцин•Абдель Монем Мохамед• 84'Бомбито Мойзе•Данте Бонфим• 74'Клосс Жонатан76' (Диоп Софьян (76') •Абди Али•Росарио Пабло•Ндайишимийе Юссуф76' (Н'Домбеле Тангай (76') •Гессан Эванн90' (Мукоко Юссуфа (90') •Бога Жереми62' (Лаборд Гаэтан (62') •Шо Мохамед-Али76' (Менди Антуан (76')
Запасные: Бар Мельвен•Дюпе Максим•Лоше Том•Камара Иссиага
02 ноября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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