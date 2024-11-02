Игра с «Лансом» стала первой «сухой» для Сафонова в Лиге 1

Вечером субботы «ПСЖ» играл домашний матч против «Ланса» (1:0), в воротах столичной французской команды всю игру провёл российский вратарь Матвей Сафонов.

Таким образом, Сафонов впервые с момента перехода в «ПСЖ» провёл «сухой» матч. Ранее в двух играл Лиги 1 он пропустил по голу. К слову, Матвей также успел сыграть за «ПСЖ» и в Лиге чемпионов. В том поединке французский гранд обыграл дома всухую «Жирону».

Всего у Сафонова два пропущенных гола в четырёх матчах за «ПСЖ» на официальном уровне. Во французский топ-клуб воспитанник академии «Краснодара» перешёл прошедшим летом из родного клуба.