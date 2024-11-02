«ПСЖ» с Сафоновым в воротах добыл три очка в игре с «Лансом»

В 10-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Ланс» и быстро повёл в счёте.

На четвертой минуте убежал в контратаку на скорости по флангу Бредли Баркола и прострелил на дальнюю штангу, где без сопротивления отправил снаряд в сетку Усман Дембеле - 1:0. Сместился с фланга в центр Дембеле и из пределов штрафной закрутил в дальнюю девятку, рикошетом от штанги мяч полетел за пределы поля. Поперечным пасом Баркола запустил в штрафную Фабиана Руиса, который пробил низом в ближний угол, но точно в руки голкиперу. Протащил мяч к штрафной Баркола и отдал вперед на Марко Асенсио, который пробил в касание, но кипер на выходе не позволил случиться голу.

На 59-й минуте Абудкодир Хусанов грубо сыграл против Дембеле и был удален. Получил мяч на линии штрафной Баркола и вторым касанием закрутил в дальнюю девятку, но в красивом прыжке справился вратарь.

«Ланс» откатился на седьмое место, а вот парижане увеличили отрыв от конкурентов минимум на шесть очков. Сегодня получил свой шанс Матвей Сафонов, у него не было много работы, в итоге игра на ноль.