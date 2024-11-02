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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» с Сафоновым в воротах добыл три очка в игре с «Лансом»

02 Ноября 2024 • 21:00 Комментировать
ПСЖ
1:0
Ланс

В 10-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Ланс» и быстро повёл в счёте.

На четвертой минуте убежал в контратаку на скорости по флангу Бредли Баркола и прострелил на дальнюю штангу, где без сопротивления отправил снаряд в сетку Усман Дембеле - 1:0. Сместился с фланга в центр Дембеле и из пределов штрафной закрутил в дальнюю девятку, рикошетом от штанги мяч полетел за пределы поля. Поперечным пасом Баркола запустил в штрафную Фабиана Руиса, который пробил низом в ближний угол, но точно в руки голкиперу. Протащил мяч к штрафной Баркола и отдал вперед на Марко Асенсио, который пробил в касание, но кипер на выходе не позволил случиться голу.

На 59-й минуте Абудкодир Хусанов грубо сыграл против Дембеле и был удален.  Получил мяч на линии штрафной Баркола и вторым касанием закрутил в дальнюю девятку, но в красивом прыжке справился вратарь.

«Ланс» откатился на седьмое место, а вот парижане увеличили отрыв от конкурентов минимум на шесть очков. Сегодня получил свой шанс Матвей Сафонов, у него не было много работы, в итоге игра на ноль.

Протокол игры  
ПСЖ1:0Ланс
(1:0) Дембеле Усман4'  
Сафонов МатвейХакими АшрафМаркиньос Маркос  57'Пачо ВильянМендеш НунуНевеш ЖоауВитинья IIРуис Фабиан 71' (Дуэ Дезире ( 71') Дембеле Усман 61' (Кан-Ин Ли ( 61') Асенсио Марко 71' (Заир-Эмери Уоррен ( 71') Баркола Бредли
Запасные: Шкриньяр МиланКоло-Муани РандальМаюлу СенниДоннарумма ДжанлуиджиЗаге ЙорамТенас Арнау
Самба БрисГради Жонатан  47' 63' (Эль-Айнауи Нейл ( 63') Дансо Кевин  86'Хусанов Абдукодир  45'  59'Чавес ДжоаннерМачадо ДейверТомассон Адриен 63' (Сарр Маланг ( 63') Диуф Энди  62' 80' (Ласкари Реми Лебо ( 80') Сотока Флориан 20' (Оджедиран Хамзат ( 20') Зарури Анасс 80' (Коста Давид ( 80') Нзола М'Бала
Запасные: Пуйи ТомФранковски ПшемыславКоффи ХервеМенди Нампали
02 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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